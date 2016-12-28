Selçuk Dereli hakem hatalarını yorumladı

FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli, Spor Toto Süper Lig'e damga vuran hakem hataları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Aslında hakemler sezona iyi başladılar fakat bunun devamını getiremediler. Özellikle son haftalardaki skandal hakem kararları, maçların sonuçlarını belirleyip, ligin kaderini etkiledi. Yusuf Namoğlu ve ekibinin basiretsiz yönetimi de buna eklenince iş çözümsüzlüğe doğru gidiyor. Ne hakemler ne de gözlemciler görevini dört dörtlük yapıyor. Namoğlu gruplaşmaların önüne geçer, performansa göre atama yaparsa başarıyı yakalar ama ne yazık ki gözlemciler bile adamına göre davranıp maçın sonucuna etki eden hakeme yüksek puan veriyor. Hal böyle olunca hakemlere kimsenin güveni kalmıyor.