Selçuk Dereli o kararı değerlendirdi

Gençlerbirliği'nin Amed Sportif ile oynayacağı Türkiye Kupası maçında sadece Diyarbakır doğumlu taraftarların alınacak olması şeklindeki kararı değerlendiren Selçuk Dereli 'Daha önce Denizlispor - Fenerbahçe maçında da benzer bir uygulama yapılmıştı' dedi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın Ankara’da Gençlerbirliği ile Amed Sportif karşı karşıya gelecek. Grupta lider durumda buluna ev sahibi ile son sıradaki konuk ekip, mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak.

Türkiye ise Ankara Emniyeti’nin aldığı ve maçın önüne geçen deplasman tribününe sadece Diyarbakır doğumluların alınacağı şeklindeki kararı tartıştı. Deplasmanda Amed Sportif’e destek olmak isteyenlerin kimlik kontrolü yapılacağı kararı FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli değerlendirdi. Kararın doğru olmadığını belirten Dereli, “Daha önce Denizlispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta da benzer bir uygulama yapılmıştı. Bu kararın provokasyon amacıyla tribünlere gelecek kişilere engel olmak için alındığını düşünüyorum. Daha çok konuk takım taraftarlarının güvenliğini sağlamaya yönelik bir karar gibi görünüyor. Ancak güvenlik güçleri görevlerini yaparlarsa sorun çıkmaz” dedi.

Diyarbakırlı olmayan Gençlerbirliği maçına giremeyecekGençlerbirliği – Amedspor maçında güvenlik üst seviyede olacak. Alınan kararlardan en göze çarpanı ise Diyarbakırlı olmayan taraftarların konuk ekip tribününde yer alamayacak olması oldu.İlgili Haberi Oku

DENİZLİSPOR – FENERBAHÇE MAÇINDA DA UYGULANMIŞTI

Selçuk Dereli’nin de altını çizdiği Denizlispor – Fenerbahçe maçı, 2005-2006 sezonunun son maçıydı. Şampiyonlukta Galatasaray ile yarışan sarı-lacivertliler, galip gelerek ligi zirvede tamamlamayı hedefliyordu. Bu maç öncesi de emniyet yetkilileri, tıpkı Ankara’da olduğu gibi bilette doğum kontrolü şeklinde bir karara imza atıyordu. O dönem de tartışma yaratan kararda Denizli doğumlu olmayanların maça giremeyeceği belirtiliyordu.

Konfetiler nedeniyle geç başlayan ve tam 16 dakika uzayan, yüreklerin hop oturup hop kalktığı maçtan 3 puan çıkaramayan Fenerbahçe, şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırmıştı. Sarı-Lacivertli taraftarların büyük bir travma yaşadığı mücadele öncesi de Denizli doğumlu olmayanlara ev sahibi tribününde oturma izni verilmemesi kararı alınmıştı. O gün takımlarını desteklemek için tribüne gitmek isteyen taraftarlardan Denizli doğumlu olmayanlar bilet alamamış, bilet gişelerinde büyük tartışmalar yaşanmıştı. Kulüp yönetimini de gişelerde oluşan uzun kuyruklarda protesto eden taraftalar ile polis arasında arbede çıkmış polis gişe önündeki kalabalığı biber gazı sıkarak dağıtmıştı.