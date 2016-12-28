Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
15 Ocak 2017
OSMANLISPOR FK
vs
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Sinan Vardar yeni transferi açıkladı! Tunay Torun Beşiktaş’ta

Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, hücum ve savunma bölgeleri için bir çok isimle görüşürken flaş bir iddia ortaya atıldı.
09:2628 Aralık 2016
0
Sinan Vardar yeni transferi açıkladı! Tunay Torun Beşiktaş’ta

Devre arası yapacağı transferlerle kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta hedef 3 kulvarda da şampiyonluk. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar için bomba bir transfer iddiasında bulunuldu. Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Siyah-Beyazlıların hücum ve savunma bölgeleri için bir çok isimle görüştüğü biliniyor.

Beşiktaş’ın hücum bölgesi içinse Tunay Torun ile anlaştığı belirtildi.

28 Aralık 2016Mario Gomez için heyecanlandıran sözleşme maddesi!wİlgili Haberi Oku

Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyelerinden Sinan Vardar, kişisel twitter hesabından yaptığı açıklama ile Siyah-Beyazlıların Kasımpaşa'da forma giyen Tunay Torun'u transfer ettiğini iddia etti. Asıl mevkii sağ kanat olan 26 yaşındaki gurbetçi oyuncu forvet arkası ve sol kanatta da oynayabiliyor.

İşte Beşiktaş eski yönetim kurulu üyesi Sinan Vardar'ın tweet’i:

Etiketler
beşiktaş sinan vardar spor toto süper lig Tunay Torun
Son güncelleme: 10:58 | 28.12.2016
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER