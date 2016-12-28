Spor Toto Süper Lig kapanış haftasında hakem komedisi

Skandal hakem hatalarının yaşandığı haftadan kârlı çıkan üç büyükler oldu. Beşiktaş tek atıp üç alırken, Fenerbahçe ve Galatasaray ise farka koştu.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı perdesi kapandı. Medipol Başakşehir, Adana'da iki önemli puan bıraksa da 16 haftayı namağlup ve lider tamamlamayı başardı. Nizami golü önce verilip, sonra iptal edilen turuncu-lacivertliler, kapanışı kötü yaptı. Cüneyt Çakır'ın Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas'ın eline çarpan topa penaltı çalması ve Kayserispor – Kardemir Karabük maçında Dany'nin koltuk altından geçen topa kırmızı kart penaltı verilmesi de diğer büyük hakem hataları olarak kayıtlara geçti. Çok eleştirilen Aboubakar, jeneriklik golü ile bu hafta Beşiktaş'a hayat verdi, siyah-beyazlılar, tek golle de olsa kazanmayı bildi. Galatasaray'da ise Sneijder şov vardı. Hollandalı futbolcu attığı süper gol ve yaptığı üç asistle takımını orkestra şefi gibi yönetti. Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanında yine güle oynaya kazandı. Lens- Sow ikilisi görevini kusursuz yaptı.

Marka değeri şişirilen `Düdük` ligi! Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’de geride kalan 16 haftaya hakemlerin kötü performansı damga vurdu. En akıl almaz hatayı yapan ismin Cüneyt Çakır olması dikkat çekti.İlgili Haberi Oku

HAFTANIN TAKIMI FENERBAHÇE

Trabzonspor deplasmanları Fenerbahçe için düğün bayram. Sarı-lacivertliler geleneği yine bozmayıp 2016'yı Karadeniz'de farklı galibiyetle kapattı.Lens ve Sow ikilisiyle zafere uçan Kanarya, rakiplere gözdağı verdi.

HAFTANIN FUTBOLCUSU WESLEY SNEIJDER

Galatasaray'ın Hollandalı süperstarı Wesley Sneijder, Alanyaspor önünde resital sundu. Jeneriklik bir gol atan Sneijder, yaptığı üç asistle de takımının farklı galibiyetinde başrol oynadı.

HAFTANIN OLAYI

Çaykur Rizespor – Osmanlıspor, Adanaspor – Medipol Başakşehir ve Kayserispor – Kardemir Karabük maçlarında hakemlerin verdiği skandal kararlar haftaya damga vurdu. Medipol Başakşehir ve Kardemir Karabükspor'un canı yandı.