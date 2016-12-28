TFF 1. Lig’de yok böyle yarış

TFF 1. Lig’de zirve, play-off ve kümede kalma savaşı iyice kızıştı. Göztepe, Yeni Malatya, Eskişehir ve Sivasspor’un Süper Lig’e yükselme yarışı kadar, Mersin, Samsun, Manisa ve Elazığ’ın düşmeme çabaları nefes kesiyor. Gürses Kılıç'tan TFF 1. Lig panoraması...

TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı almak için kıyasıya rekabet devam ediyor. Göztepe, Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor'un nefes kestiği yarışta neredeyse her hafta koltuk değişimi yaşanıyor. Dış sahada Samsunspor maçı öncesi 2 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi Göztepe, kümede kalma uğraşı veren Samsunspor'u deplasmanda gereçek hayati 3 puan elde etti. 5 hafta galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatya ise adeta Bolu'ya patladı. Zirveyi yakından ilgi lendiren müsabakada doğu ekibi, farka koştu. İrfan Buz'un talebelerinden Eren Tozlu, bu sınavı adeta tek başına geçti. Ligin dibine demir atan Mersin İdmanyurdu, 11 maç sonra güldü. TFF tarafından 3 panı silinen Eskişehirspor da haftayı kârlı kapatan ekiplerden. Gaziantep'ten tek golle 3 puan alan Alpay Özalan'ın takımı, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'a ikinci yarıda rahat nefes aldırmayacağının sinyallerini verdi.

SÜPER GÖZTEPE ZİRVEDE KAPATTI

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı Göztepe lider olarak tamamladı. Sarı-kırmızılılar son mücadelesinde Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yenerken, ilk 16 haftada sadece 3 kez mağlup oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıları 2003 yılında düştüğü Spor Toto Süper Lig'e 13 yıl aradan sonra taşımaya kararlı.

TEKNİK ADAM GÖZÜYLE DEĞERLENDİRME

Yeni Malatyaspor son haftaların başarısız takımıydı. Önemli bir rakibi deplasmanda yenerek lige dönüş yaptı. Aslında bir nevi doğru felsefe doğru oyun anlayışı ve doğru bir kadroyla çıktığı Boluspor maçını farklı kazanarak lige dönüşünü müjdeledi. Diğer taraftan ev sahibi Boluspor son haftaların düşüş içindeki takım. Bir önceki hafta 4-0'lık Şanlıurfa mağlubiyeti yaşadı. O karşılaşmadan ders almamış olacak ki yine basit bireysel hatalarla farklı yenildi. Samsunspor biliyoruz ki transfer yasağı olan bir takım. Federasyondan puan silme cezası da alan bu takım alt kategoriden takviyelerle ligde kalmak istiyor ve ligde oldukça zor günler geçiriyor. Teknik adam değişikliği de bu konuda bir çözüm olmamış gibi görünüyor. Öte yandan maçın mutlak favorisi olan Göztepe ligin ilk devresini lider bitirebilmek adına oyun olarak çok üstün olmasa da tecrübeli kadrosuyla oyunu kontrolünde tutarak galip gelmesini bildi. Ve ilk yarı için nefes aldı. Küme düşme hattında bulunan Elazığ'ın buradan çıkacağını düşünüyorum. Transfer yasağı kalkıyor ve önemli oyuncularla anlaşmış durumdalar. Zirve mücadelesi ise Göztepe, Eskişehir ve Sivas arasında geçecek gibi görünüyor. Malatya, Balıkesir ve Giresun gibi takımlar zirvenin rengini belli edecek ekipler olarak ikinci yarıda kendisini gösterecek.