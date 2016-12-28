Tolunay Kafkas: Mücadeleci bir maç oldu

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Ümraniyespor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. hafta maçında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Çok önem verdiğimiz bir maçı maalesef kaybettik. Oyun genelinde mücadeleci bir maç oldu. Biz ilk devre değişik bir sistemle oynamaya çalıştık. Zaman zaman başarılı olduk. Büyük bir avantajı kaybettik. Bunun sorumluluğunu kendimizde aramak gerekiyor. Kupadaki kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Ümraniyespor takımını tebrik ederim” dedi.