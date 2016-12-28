Yasin Palaz: Bana gelen bir teklif yok

Transferde adı Evkur Yeni Malatyaspor ile anılan sağ bek oyuncusu Yasin Palaz, kendisine gelen bir transfer teklifinin olmadığını söyledi.

TFF 1. Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları kapsamında adı geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'lu sağ bek oyuncusu Yasin Palaz, konuyla ilgili açıklama bulundu.

Transfer konusunun arz talep meselesi olduğunu kaydeden tecrübeli futbolcu, “Yeni Malatyaspor benim eski kulübüm. Tabi adımın orayla anılması beni gururlandırır. Ancak bana gelmiş herhangi bir transfer teklifi yok. Transfer konusu arz talep meselesidir. Talep olur, oturur konuşuruz. Benim oraya karşı olan bağımı söylememe gerek bile yok. Oradan ayrılırken bana büyük yanlış yapılmıştı. O içimde ukde olarak durur hala. Ama söylediğim gibi o forma benim için kutsaldır. Bu sözlerim sakın yanlış algılanmasın, oraya transfer olurum ya da olmam bu tür olaylara girecek en son adamım. Yıllardır 44 numaralı formayı giyen ve bundan sonrada giymeyi düşünen Yasin Palaz için Malatya şehri ve o taraftar her zaman ayrı bir yerde duracaktır. Transferde görüştüğüm kulüpler var. Bakalım kısmet neyi gösterir. Sonuçta hala bu kulübün lisansı futbolcusuyum” diye konuştu.