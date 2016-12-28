Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Yeni Malatyaspor’da Eren’e doğum günü kutlaması

Evkur Yeni Malatyaspor, golcü futbolcusu Eren Tozlu'nun doğum günü için kutlama mesajı yayınladı.
17:4728 Aralık 2016
0
Yeni Malatyaspor’da Eren’e doğum günü kutlaması

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Yeni Malatyaspor'un Boluspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettiği maçta attığı 3 golle hayat bulan Eren Tozlu, bu mutluluğunun üzerine önceki gün de doğum gününü kutladı.

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medyadan kutladı

Başarılı oyuncu 27 yaşına girerken Yeni Malatyaspor Kulübü de oyuncusunu bu özel gününde yalnız bırakmadı. Sosyal medya hesaplarından Eren ile ilgili, “Oyuncumuzun doğum gününü kutlar sağlıklı nice seneler dileriz” mesajını paylaşan kulüp, asıl kutlamayı ise Antalya kampında yapacağını paylaştı.Eren Tozlu'nun Yeni Malatyaspor formasıyla 4 golü bulunuyor.

Etiketler
Eren Tozlu Evkur Yeni Malatyaspor tff 1.lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER