Beşiktaş – Halkbank maçında skandal yaşandı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı ile Halkbank'ın Akatlar Arena'da karşı karşıya geldiği kupa maçında büyük bir skandal yaşandı.

Beşiktaş ile Halkbank’ı karşı karşıya getiren Voleybol Kadınlar Türkiye Kupası maçı büyük bir skandala sahne oldu. İki maç üzerinden oynanan eşleşmenin rövanşında hakemler ne yapacağını bilemedi.

Turun ilk maçında Halkbank’a 3-0 yenilen Beşiktaş, bugün rövanş mücadelesinde rakibini aynı skorla mağlup etti. Karşılaşmada iki takım da altın set mücadelesi için ısındığı sırada hakemler ne yapacağını bilemedi.

Talimatlarda eşitlik halinde ne yapılacağı belirtilmediği için çaresiz kalan hakemler, son çare için federasyonu aradı. Federasyondan altın set oynanması gerektiğine dair talimat alan hakemler gerekeni yapacakken; Halkbank cephesi duruma itiraz etti.

Talimatların yeniden okunmasının ardından Ankara'daki ilk maçta Beşiktaş'ı 3-0 yenen Halkbank, rövanşı aynı skorla kaybetmesine rağmen sayı averajındaki tek farkla final grubuna yükseldi.

Halkbank iki maç sonunda Beşiktaş'a sayılarda 138-137'lik üstünlük kurdu. Bu sonuçla Kupa Volley finallerinde Eczacıbaşı Vitra’nın rakibi Halkbank oldu.