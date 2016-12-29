Düşünceli Dick Advocaat

Fenerbahçe’nin hocası Dick Advocaat, 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Afrika Uluslar Kupası’na katılacak olan Moussa Sow’a, ailesiyle zaman geçirmesi için iki gün fazladan izin verdi.

AMKSPOR

Fenerbahçe’de teknik direktör Dick Advocaat'tan, Moussa Sow'a sürpriz bir jest geldi. Hollandalı çalıştırıcı, milli takımla 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında yapılacak Afrika Uluslar Kupası'na katılacak olan Senegalli golcüye 2 gün fazladan izin verdi.

Tecrübeli futbolcu ile özel bir görüşme yapan Advocaat, “Afrika Kupası'na katılacaksın. Bu nedenle ailenle daha fazla zaman geçirmen için sana izin veriyorum. Git ailen ve çocuklarınla birlikte ol. İkinci yarıda yoğun bir maç fikstürü seni bekliyor. Psikolojik olarak buna hazır olmalısın” dedi.

Hollandalı çalıştırıcının bu jestine teşekkür eden Sow, önceki gün Dubai'ye, ailesinin yanına gitti. Diğer futbolcular ise bugün oynanacak kupa maçının ardından tatile çıkacak.