Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe ilk maçta 1-0 yendiği Menemen Belediyespor'u Kadıköy'de konuk edecek. Sarı-lacivertliler maçtan 3 puanla ayrılıp son iki maça rahat girmek istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Dick Advocaat, az forma şansı bulan öğrencilerinin yanı sıra genç oyuncularını sahaya sürecek. Menemen Belediye maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan sarı-lacivertli oyuncular, bu karşılaşma için kampa girmedi.

Bu maç öncesinde sarı-lacivertliler 4 puanla 2. sırada yer alırken, İzmir temsilcisi 3 puanla 3. sırada. Fenerbahçe 3. hafta maçında rakibini Fernandao’nun golüyle 1-0 yendi.

SAAT: 20.30STAT: ÜlkerHAKEM: Ümit ÖztürkYAYIN: ATV

MUHTEMEL KADROLAR

Fenerbahçe: Fabiano, Savaş, Yiğithan, Skrtel, İsmail, Abdurrahman, Ozan, Aatif, Salih, Stoch, Fernandao

Menemen Belediyespor: Amir, Efe, Alberk, İbrahim, Yasin, Ertuğrul, Murat, Mert, Erman, Abdullah, Gökhan Ünal