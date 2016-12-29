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Günün spor ekranı

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
08:0529 Aralık 2016
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Günün spor ekranı

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası

G.Birliği-Amed………………………….A Spor ………..14.30

Şanlıurfa-Osmanlı………………………A2 TV………..16.00

Bursaspor-Aydınspor ……………….A Spor ………..16.30

Kızılcabölük-Trabzon…………………A2 TV………..18.00

Fenerbahçe-Menemen Bld…………..ATV………..20.30

BASKETBOL

Euroleague

A.Efes-Real Madrid …………………Lig TV 3………..20.00

Kızılyıldız-CSKA……………………TRT Spor ………..21.00

Olympiakos-Fenerbahçe………..Lig TV 3………..22.00

Baskonia-Maccabi…………………..Lig TV 2………..23.00

NBA

Cleveland-Boston…………………..Lig TV 3………..04.00

Phoenix-Toronto……………………NBA TV………..05.00

TENİS

Mübadala Dünya Şampiyonası

R.Nadal-T.Berdych………….Tivibuspor 2………..18.00

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