Günün spor ekranı

FUTBOL
Ziraat Türkiye Kupası
G.Birliği-Amed………………………….A Spor ………..14.30
Şanlıurfa-Osmanlı………………………A2 TV………..16.00
Bursaspor-Aydınspor ……………….A Spor ………..16.30
Kızılcabölük-Trabzon…………………A2 TV………..18.00
Fenerbahçe-Menemen Bld…………..ATV………..20.30
BASKETBOL
Euroleague
A.Efes-Real Madrid …………………Lig TV 3………..20.00
Kızılyıldız-CSKA……………………TRT Spor ………..21.00
Olympiakos-Fenerbahçe………..Lig TV 3………..22.00
Baskonia-Maccabi…………………..Lig TV 2………..23.00
NBA
Cleveland-Boston…………………..Lig TV 3………..04.00
Phoenix-Toronto……………………NBA TV………..05.00
TENİS
Mübadala Dünya Şampiyonası
R.Nadal-T.Berdych………….Tivibuspor 2………..18.00