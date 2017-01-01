Başakşehir rüya gibi bir ilk yarı geçirdi

16 haftalık periyotta total futboldan esintiler sunan turuncu lacivertliler, içerde dışarda rakip tanımadı.36 yaşındaki Emre ve 19’luk Cengiz Ünder parmak ısırttı.

AMK GAZETE

Sezon başında kaybettiğimiz Türk futbolunun efsane ismi Turgay Şeren'in adını taşıyan ve 16 hafta oynanan SüperLig'in ilk yarısı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Başakşehir, önemli bir sürprize imza atarak, dezavantajlı fikstürüne rağmen ilk yarıyı namağlup lider kapattı.

Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren müthiş bir ivme yakalayan Abdullah Avcı'nın ekibi, ‘Perimasalına' doğru emin adımlarla ilerliyor. Göze hoş gelen futboluyla rakiplerini tek tek dize getiren İstanbul ekibi, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenip, Beşiktaş'ı da Arena'da elinden kaçırdı. Ligdeki yenilmezlik serisi 25 maça çıkan Başakşehir ilk yarının yıldızı.

Son şampiyon Beşiktaş, Mario Gomez ve Sosa'nın yokluğunu gol yollarında fazlasıyla aradı ama yine de liderin sadece 1 puan gerisinde zirve iddiasını sürdürdü. Porto'dan kiralanan Aboubakar beklentilerin altında kalırken, sezona iyi başlayan Talisca'nın sakatlığı ritmini bozdu Kara Kartal'ın. Galatasaray, Riekerink'le sezona iyi başlasa da istikrarı bir türlü yakalayamadı. Sarı-kırmızılılar son 5 haftada 13 puan toplayamasa yarıştan kopabilirdi. Geleceğe yatırım olarakalınan Bruma bu sezonmeyvesini verdi. Portekizli genç yıldız 5 gol 5 asistle ayakta tuttu takımını. Yeni transferler ise hayal kırıklığı oldu.

Sezona çok kötü başlayan Fenerbahçe Dick Advocaat ve Lens'le ayağa kalktı.Hollandalı teknik adam Vitor Pereira enkazını çabucak kaldırdı. Sihirli bir el değdi sarı-lacivertlilere; Robin van Persie, Sow, Aatif, Ozan, Fernandao…

Kim oynadıysa attı da attı. İlk yarının en golcü takımı oldu Pereira'nın gol kısırı takımı. 10 maçta 7 asist yapıp, forvetlere al da at diyen Lens, fark yarattı. Osmanlıspor oynadığı futbolla ikinci yarıda daha çok can yakacağının sinyallerini verirken, Hamza Hamzaoğlu'nun Bursaspor'u çok eleştirilse deBatalla'nın performansıylailk beş içinde kendisine yer buldu. Trabzonspormu? En büyük hayal kırıklığı…