Bask ekibi Ortaköy’deki saldırıya sessiz kalmadı

İspanya'nın Euroleague'de mücadele eden ekiplerinden Saski Baskonia, Ortaköy'de düzenlenen saldırı ile ilgili resmi sitesinden mesaj yayınladı.

THY Euroleague’de mücadele eden İspanya’nın Bask bölgesinin takımlarından Saski Baskonia, Ortaköy’de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe`de forma giyen oyuncu Jantel Lavender de saldırı sırasında gece kulübündeydiOrtaköy'de düzenlenen saldırı sırasında Fenerbahçe'de forma giyen basketbolcu Jantel Lavender'in de gece kulübünde olduğu öğrenildi. Yakın Doğu Üniversitesi'nden Essence Carson ve Bellona AGÜ'den Chelsea Gray ile saldırı anında mekanda bulunan Levander, yaşadıklarını anlattı.

İngilizce “Terrible to wake up in 2017 to the news of a terrorist attack in Istanbul. Our thoughts and prayers are with the victims, families & Turkey” (2017’ye, İstanbul’a yapılan terör saldırısının korkunç haberiyle uyandık. Dualarımız hayatını kaybedenler, aileleri ve Türkiye ile) şeklinde yazılan mesajda saldırı kınandı.