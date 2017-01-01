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Bask ekibi Ortaköy’deki saldırıya sessiz kalmadı

İspanya'nın Euroleague'de mücadele eden ekiplerinden Saski Baskonia, Ortaköy'de düzenlenen saldırı ile ilgili resmi sitesinden mesaj yayınladı.
14:211 Ocak 2017
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Bask ekibi Ortaköy’deki saldırıya sessiz kalmadı

THY Euroleague’de mücadele eden İspanya’nın Bask bölgesinin takımlarından Saski Baskonia, Ortaköy’de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

01 Ocak 2017Fenerbahçe`de forma giyen oyuncu Jantel Lavender de saldırı sırasında gece kulübündeydiOrtaköy’de düzenlenen saldırı sırasında Fenerbahçe’de forma giyen basketbolcu Jantel Lavender’in de gece kulübünde olduğu öğrenildi. Yakın Doğu Üniversitesi’nden Essence Carson ve Bellona AGÜ’den Chelsea Gray ile saldırı anında mekanda bulunan Levander, yaşadıklarını anlattı.İlgili Haberi Oku

İngilizce “Terrible to wake up in 2017 to the news of a terrorist attack in Istanbul. Our thoughts and prayers are with the victims, families & Turkey” (2017’ye, İstanbul’a yapılan terör saldırısının korkunç haberiyle uyandık. Dualarımız hayatını kaybedenler, aileleri ve Türkiye ile) şeklinde yazılan mesajda saldırı kınandı.

Etiketler
bask Baskonia ispanya ortaköy
Son güncelleme: 17:03 | 01.01.2017
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