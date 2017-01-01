Ben yaptım oldu

Avrupa’da spor kulüplerinde profesyonel olarak çalışan bir arkadaşımla transfer stratejileri üzerine değerlendirmelerde bulundum. Avrupa'da kulüplerin transferde izlediklerimetotları ve Türkiye'deki mevcut düzeni karşılaştırdık. Özellikle Galatasaray'ın son dönemde yaşadığı transfer çıkmazlarına bir çözümbulmak için bu değerlendirmenin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Laf söz üretip sürekli eleştiren değil çözümü de haddince sunan bir karakter ortaya koymak istiyorum. Avrupa'da bir kulüp transfer edeceği futbolcuyu teknik direktörün talebiyle belirliyor.

Yani yönetim kurulu üyesi ya da başkan teknik direktöre futbolcu önermiyor. Teknik direktör onlara öneride bulunuyor. Yine Avrupa'da başkan ya da yöneticilermenajerlerle görüşüp teknik direktöre baskı kurup, “Bu adamı alacağız” diye talimat vermiyor. Avrupalı işi çözmüş, “Saha içinin patronu kulübedir” diyor. Başkan ve yönetimkurulu teknik direktöre bu yetkiyi verirken bir konunun altını da çiziyor: “Scout raporu, sağlık raporu vemali yapı değerlendirme raporu.”

RAPORLARA GÖRE!

Teknik direktör futbolcuyu belirliyor, scout ekibi yeterli bir süre takibe alıyor. Futbolcunun saha içi performansından saha dışındaki yaşantısına kadar her detayı teknik direktöre raporluyor. Sonrasında futbolcunun sağlık durumunun istihbaratı yapılıyor. Geçmişe dönük sakatlıkları ile beraber sakatlık risk haritası oluşturuluyor. Teknik heyet, scout ekibi ve sağlık kurulunun raporlarının ardındanmali işler departmanı kulübün mali yapısına göre futbolcunun hak ettiği para öngörüsünü de belirliyor. Başkanı ve yönetimkurulu bu raporlara göre transferi gerçekleştiriyor. Her futbolcunun emekli olanın bile dosyası kulüp arşivinde yer alıyor. Bize gelirsek teknik direktör, scout ekibi, sağlık ekibi olsun diye var. Başkan ve kendisine yakın yöneticileri rapora falan ihtiyaç duymuyor. Ülkemizde transferin şifresi şudur: “Ben yaptımoldu.”