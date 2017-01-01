Dortmundlu yıldız Galatasaray’a gelmeye hazır

Galatasaray'a Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin'in menajeri aracılığı ile haber gönderdiği konuşuluyor.

Kolbein Sigthorson, Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou ile yollarını ayıran; Jem Paul Karacan, Endoğan Adili, Umut Gündoğan ve Lucas Ontivero’nun sözleşmelerini birkaç gün içinde feshedecek olan Galatasaray yönetimi, yeniden yapılanma operasyonunu sürdürüyor. Devre arasında kadrosuna en az 2 takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

Aynı zamanda Hamit Altıntop’un menajeri olan Nuri Şahin’in temsilcisi Reza Fazeli, Borussia Dortmund’da forma giyen milli futbolcuyu Galatasaray’a teklif etti. Fazeli, 2-3 kez sarı kırmızılı yöneticilerle görüşüp, Nuri’nin transferini hemen gerçekleştirebileceğini söyledi.

KİRALIK GELEBİLİR

Hürriyet’in haberine göre menajer Fazeli, Borussia Dortmund’da fazla şans bulamayan Nuri’nin, sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini, bu yüzden de transferin kiralama yoluyla çok uygun koşullara yapılabileceğini ifade etti. Ancak Galatasaray yönetimi, teklifi geri çevirdi.

‘SIGTHORSSON GİBİ OLURSA’ KORKUSU

Sarı kırmızılıların Nuri Şahin’e ‘hayır’ cevabı vermesinin sebebi ise bu oyuncunun yaşadığı sakatlık problemleri. Sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Sigthorson’u 1 dakika bile oynatamadan geri göndermek zorunda kalan Galatasaray yönetimi, aynı sorunu tekrar yaşamak istemiyor.