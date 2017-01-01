Evkur Yeni Malatyaspor Milan Djuric transferinde kararlı

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Transferde görüşme halinde olduğumuz Milan Djuric’in 1,5 milyon Euro olan bonservisini indirmek için görüşmelerimiz sürüyor. Djuric’i transfer etmek için gerekirse sponsor bulacağız” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları kapsamında forvet bölgesi için düşünülen İtalya Seri B takımlarından Cesena'nın 1.99'luk forveti Milan Djuric'in bonservis ücretini indirmek için pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Transferdeki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Adil Gevrek, “Milan Djuric ile pazarlığımız sürüyor. Çok istediğimiz bir futbolcu. Her konuda anlaştık ama biraz bonservisi yüksek. Djuric'i transfer etmek için gerekirse sponsor bulacağız. Çünkü forvette bir pivot santrfor eksiğimiz var. Sinan'ın da ayrılması gündemde biliyorsunuz. Bu bölgeye direkt oynayacak bir futbolcu almamız şart” diye konuştu.

Gevrek'ten yeni yıl mesajı

Başkan Gevrek tüm Malatyalıların yeni yılını da kutlayarak, “Yeni yıl inşallah huzur, mutluluk, sağlık ve hayır getirir. Allah güzel günler görmemiz nasip eder inşallah. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyorum” diye konuştu.