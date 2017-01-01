Fenerbahçe’de forma giyen oyuncu Jantel Lavender de saldırı sırasında gece kulübündeydi

Ortaköy'de düzenlenen saldırı sırasında Fenerbahçe'de forma giyen basketbolcu Jantel Lavender'in de gece kulübünde olduğu öğrenildi. Yakın Doğu Üniversitesi'nden Essence Carson ve Bellona AGÜ'den Chelsea Gray ile saldırı anında mekanda bulunan Levander, yaşadıklarını anlattı.

İstanbul’daki Reina’ya yapılan terör saldırısı sırasında basketbol yaşamlarını Türkiye’de sürdüren üç ünlü oyuncunun da orada olduğu ortaya çıktı. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde yer alan Fenerbahçe’den Jantel Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Essence Carson ve Bellona AGÜ’den Chelsea Gray, saldırının yapıldığı mekanın yanındaki gece kulübünde olduklarını söylediler. AP’ye konuşan Lavender, saldırıyı anında çok korktuklarını belirtirken, bir süre kulüpten dışarı çıkmalarına izin verilmediğini ifade etti.

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Üç oyuncu da yaz aylarında WNBA takımlarından Los Angeles Sparks’ta forma giyiyor.

Twitter hesabından yaşadıkları olayla ilgili bilgi veren Essence Carson da iyi olduklarını da belirtti.