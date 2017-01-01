Galatasaray’da rota Mamadou Sakho

Sarı-kırmızılılar, defansını güçlendirmek için Senegalli futbolcuyu İngilizlerden istedi. Yönetim, 26 yaşındaki oyuncuyu kiralama yöntemi ile aslan yapacak.

AMK GAZETE

G.Saray yönetimi, savunmasını güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı. Geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in isteği doğrultusunda listesine Liverpool'luMamadou Sakho'yu yazmıştı. Cimbom bunun üzerine, Liverpool kulübü ile temasa geçti. Takımında forma şansı bulamayan Fransız oyuncuyu kiralamak için yönetim, 1 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda oynamaya zaten razı olan Sakho da Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp ile ters düştüğü için alt takımda maçlara çıkıyor. İngilizlerin, G.Saray'ın teklifine olumlu yaklaştığı ancak kiralamak yerinebonservisiyle satmayı planladığı gelen haberler arasında. Eğer Liverpool'un satış ısrarı sürerse G.Saray yönetimi, diğer alternatif isimlere yönelecek. Bu nedenle, yönetim gelecek cevaba odaklanmış durumda.

Mamadou Sakho kimdir?

Doğum Tarihi: 13 Şubat 1990

Doğum Yeri: Paris-Fransa

Boyu: 1.87

Mevkii: Stoper

Kulübü: Liverpool

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2020