Galatasaray’ın yeni yıl transferi Bruma

Galatasaray önümüzdeki günlerde yıldız oyuncusu Bruma'ya yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Galatasaray'ın yükselen değeri, Avrupa kulüplerinin yeni gözdesi Bruma, Sarı-Kırmızılı kulübün ara transferdeki ilk bombası olacak gibi görünüyor… Ligin ilk yarısına 5 gol ve 5 asistlik performansıyla damga vuran 22 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle 2018 yılına kadar mukavelesi var.

Fanatik’in haberine göre, yönetim hem Bruma'nın kontratını uzatmak hem de zam yaparak oyuncunun motivasyonunu artırmak istiyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz haftalarda Portekizli oyuncunun menaceriyle olumlu sonuçlanan bir görüşme yapılmıştı. Sarı-Kırmızılı idarecilerin, önümüzdeki hafta Bruma'ya resmi teklifi ileteceği öğrenildi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Yeni sözleşmeye göre genç yeteneğin yıllık ücreti 2 milyon Euro'ya çıkacak ve kontrat 5 yıllık olacak. Ayrıca garanti ücretin her yıl otomatik olarak zamlanacağı öğrenildi.