Galatasaray’ın yıldızı Reina saldırısından kıl payı kurtuldu

Galatasaray Odeabank'ın önemli oyuncularından Austin Daye'in Reina'da rezervasyonunun olduğunu ve oraya gitmekten son anda vazgeçtiğini söyledi.

Galatasaray Odeabank kadrosuna bu sezon katılan ve başarılı performansı ile kısa zamanda taraftarın sevgilisi haline gelen Amerikalı basketbolcu Austin Daye’in Reina’da yaşanan terör saldırısından kılpayı kurtulduğu öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu kendisine ait Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile bu gerçeği bizzat açıkladı.

İşte Daye’in açıklaması;

“Dün gece Reina’da restoranda ve gece kulübünde yaşananlara hala inanamıyorum. Rezervasyonum vardı ve son dakikada iptal etmiştim. Tanrı’ya şükrediyorum. ve 2017’de daha iyi, barış içinde bir dünya için dua ediyorum. Bunu yapan teröristler insan değil, cani. Dualarım bu harika şehirdeki insanlar ve saldırıda zarar gören herkesle birlikte.”