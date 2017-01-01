Gündeliğe gidip Avrupa ikincisi oldu

Spor lisesini dereceyle bitiren Ayşe Taş, bir yandan gündelik temizlik yaptı, diğer taraftan muay thai'de Avrupa ikincisi ve dünya dördüncüsü oldu.

Spor lisesini dereceyle bitiren Ayşe Taş, okuldan sonra herhangi bir spor dalı üzerine yoğunlaşmadı. Arkadaşlarının “Spor lisesini dereceyle bitirdin ama hiçbir sporda başarılı değilsin” diyerek dalga geçtiği 21 yaşındaki muay thai sporcusu Ayşe Taş, 8 ay gibi kısa sürede Avrupa ikincisi ve Dünya dördüncüsü oldu. Gündelik ev temizliğine gidip, broşür dağıtarak geçimini sağlayan Taş'ın en büyük hedefi ise Dünya Şampiyonuluğu yaşayıp beden eğitimi öğretmenliğini kazanmak.

Antalya'da yaşayan 21 yaşındaki Ayşe Taş, iki yıl önce spor lisesini birincilikle bitirdi. Bu durumu hazmedemeyen bazı arkadaşları Taş'a, “Okulu birincilikle bitirdin ama hiçbir sporda başarılı değilsin” diyerek, başarısını küçümsedi. Arkadaşlarının sözlerine çok alınan Ayşe Taş, öğretmeninin tavsiyesi ile muay thai antrenörü Talat Ayhan ile tanıştı. Genç sporcu, 8 aylık bir çalışma sonucu kısa sürede Antalya, Akdeniz ve Türkiye şampiyonu oldu. Çalışmalarına devam eden Taş, aradan geçen sürede katıldığı tüm turnuvalarda dereceler elde etti. Genç sporcu, katıldığı son turnuvada ise Avrupa ikincisi oldu. Ayşe Taş, maddi imkansızlıklar nedeniyle İzmir 9 Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’ndaki eğitimine de ara vermek zorunda kaldı. Antalya'ya dönen Ayşe Taş, sık sık maç ve antrenmanları olduğu için, çalıştığı yerlerden de işten çıkarıldı. Genç sporcu ailesine destek olmanın yanında hem antrenmanlarına hem de eğitim hayatına devam edebilmek için ise gündelik ev temizliklerine gidip broşür dağıtmaya başladı. Taş, kazandığı 60 TL ile ailesine destek verirken, diğer yandan antrenmanlarına devam ediyor.

Antrenörü Talat Ayhan idaresinde haftada 6 gün antrenman yapan Ayşe Taş'ın ilk hedefi ülkesini Dünya şampiyonu olarak temsil etmek ve ardından çok istediği Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü kazanmak. Taş, bu yıl daha planlı ve programlı bir çalışma ile hedeflerine ulaşabileceğini kaydetti. Muay Thai sporunda 8 aylık bir çalışma sonucu Antalya, Akdeniz ve Türkiye şampiyonu olduğunun altını çizen Taş, “İlk senemde Milli Takım’a davet edildim. Tayland'da 2015 yılında Dünya dördüncüsü oldum. İkinci yılımda Türkiye ikincisi oldum. Bu yıl Antalya'da düzenlenen şampiyonada ise Avrupa ikincisi oldum. Ama bu yıl ilk önce Türkiye şampiyonu olacağım. Ardından esas hedefim Dünya şampiyonluğu” dedi.

“Plan ve programlı çalışıyorum”

Haftada 6 gün antrenman yaptığını dile getiren Taş, “Şu ana kadar salonda antrenmanlarıma devam ettim. Ama koşulara da başlayacağım. Bugüne kadar ki başarılarım hep kısa süreli çalışmaların eseriydi. Bu yıl ise daha planlı ve düzenli çalışarak Dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorum” diye konuştu. Şampiyonluklar kazanmasına rağmen maddi anlamda sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden genç sporcu, “Muay Thai dışında aileme katkı sağlamak için broşür dağıtıp, ev temizliklerine gidiyorum. Son dönemde yaptığım işlerde de azalma oldu. Normal bir işe başlıyorsunuz, şampiyona ya da antrenman oluyor, işveren işine son veriyor. Çalıştığım zaman antrenmanlarıma zaman ayıramıyorum” ifadelerine yer verdi.

Taş, gerekli altyapı ve desteklerin sağlanması halinde Türk sporcuların çok büyük başarılar elde edeceğini vurguladı.

“Kısa sürede büyük başarılar aldı”

Ayşe Taş'ın antrenörü Talat Ayhan, sporcusunun kısa sürede büyük başarılar elde edip, dünyada belki de kırılamayan bir rekoru kırdığına değindi. Ayşe Taş'ın 8 ay gibi kısa bir sürede Antalya, Akdeniz ve Türkiye şampiyonu olduğunu hatırlatan Ayhan, “Ülkemiz adına Tayland'daki Dünya Kupası’nda dördüncülüğü elde etti. Antalya'da ise 2 hafta düzenlenen şampiyona da Avrupa ikincisi oldu. Sporcumuzla gurur duyuyoruz” dedi. Türkiye Kupası'na hazırlandıklarını belirten antrenör Ayhan, “Ayşe, şampiyon olup inşallah Avrupa ve Dünya şampiyonasına gidecek. Buradaki hedefi çok büyük. Ayşe çok da hırslı. Kafasına koyduğunu yapan bir sporcu. Ayşe'nin ilk 3'e gireceğine inanıyorum ama biz kendisinden birincilik bekliyoruz” diye konuştu.

Ayşe'nin önemli başarılar elde etmesine rağmen maddi imkansızlık çektiğini belirten Talat Ayhan, “O bizim için büyük bir ayıp. Hatta spor camiası için büyük bir acı. Ayşe günlük ev işlerine gidiyor, temizlik yapıyor ve broşür dağıtarak yaşamına devam ediyor. Yetkililere sesleniyorum. Bu kadar başarılı bir sporcuya kimse sahip çıkmıyor. Biz kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ayşe bu şartlar altında bir de ev geçindiriyor. Ayşe, annesine, babasına bakıyor, dolayısıyla kendisinin yükü çok ağır. Bizler de bu duruma çok üzülüyoruz” dedi.

“Ayşe başaracak”

Ayşe'nin bir diğer antrenörü Nazmi Kaya, sporcusunun ilk hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu ifade ederek, “Ayşe'nin gücü, hırsı, azmi hepsi yerinde. Kendisinden Dünya şampiyonluğu bekliyoruz. Bunu yapabilecek bir kapasiteye sahip ama hayat sadece sporla değil, sporun dışında da bir hayat var. Ülkeyi uluslararası arenada temsil eden sporculara sahip çıkılmasını istiyoruz. Bu tür sporculara sahip çıkılması ve ülkeye kazandırılması lazım” ifadelerini kullandı.