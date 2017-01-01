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Konyaspor 3 Ocak’ta toplanıyor

Konyaspor devre arası hazırlıklarına 3 Ocak'ta Antalya Belek'te başlayacak.
14:131 Ocak 2017
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Konyaspor 3 Ocak’ta toplanıyor

Konyaspor 3 Ocak’ta toplanıyor. Konyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “28 Aralık Çarşamba günü oynanan ve 3-0 kazandığımız Gümüşhanespor Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. hafta maçı ile geride bıraktığımız 2016-2017 futbol sezonunun ardından izne çıkan takımımız, devre arası kamp çalışmaları için 3 Ocak 2017 Salı günü Antalya Belek’te bulunan Cornella Diamond Hotel’de toplanacak. Devre arası kampımız sezonun ikinci devresinin ilk haftasında oynayacağımız Galatasaray maçının tarihinin netleşmesinin ardından belirlenecek tarihte sona erecek” ifadelerine yer verildi.

Etiketler
atiker konyaspor Aykut Kocaman spor toto süper lig
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