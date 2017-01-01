Krasnodar’ın orta sahası Çin’e gitti
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Krasnodar, orta saha oyuncusu Odil Akhmedov'u 7 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'e sattı.
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden Krasnodar’ın orta saha oyuncusu Odil Akhmedov, Çin’in Şangay SIPG takımına transfer oldu.
29 yaşındaki Özbekistanlı, 7 milyon Euro bonservis bedeli ile Uzak Doğu kulübünün yolunun tuttu.
Fenerbahçe ile Krasnodar arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı 16 Şubat Perşembe günü Kadıköy’de oynanacak.
AMKSPOR / DIŞ HABERLER
01 Ocak 2017Robin van Persie: Krasnodar`ı eleyeceğizFenerbahçe’ni Hollandalı yıldızı Robin van Persie, UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşacakları Krasnodar karşısında şanslarının yüksek olduğunu ve tur atlayanın kendileri olacağını vurguladı.İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 20:36 | 01.01.2017