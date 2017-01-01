Okan Buruk 4 takviye istedi

TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 31 puanla zirvede tamamlayan Göztepe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İsviçre’nin FC Will takımından orta saha oyuncusu Murat Akın’la prensipte anlaşan Göztepe’de teknik direktör Okan Buruk’un 4 takviye istediği bildirildi.

Sol beke Medipol Başakşehirli Alparslan ve Eskişehirsporlu Bilal Aziz’den birini getirmeyi planlayan sarı kırmızılıların sağ kanatta görev yapan Partizanlı Alen Stevanovic için de şartlarını zorladığı öğrenildi. Partizan’ın yüksek bonservis istediği 25 yaşındaki Sırp futbolcu için pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. İzmir ekibinin orta sahaya ise Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’lu Gökhan Sazdağı’nı düşündüğü kaydedildi.

Bu sezonun ilk yarısında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor formasını 12 lig, 1 de Türkiye Kupası maçında giyen Gökhan, gol atmayı başaramadı. Futbol yaşamına İstanbul Selimiye’de başlayan Gökhan, 2010 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

Sarı lacivertlilerde 2013 senesinde profesyonelliğe adım atan 22 yaşındaki futbolcu Turgutluspor ve Manisaspor’da da görev yaptı. Göztepe’nin Gökhan’ın yanı sıra Çaykur Rizeli orta saha Recep Niyaz’a da talip olduğu iddia edildi. Golcü takviyesi de yapmayı planlayan Okan Buruk’un Ayite üzerinde durduğu da vurgulandı. Öte yandan Göztepe’nin genç sol beki İsmailcan’ın 3’üncü Lig ekibi Diyarbekirspor’a kiralanması gündeme geldi