Riva ve Florya projesinden Galatasaray’a haber

Emlak Konut, sarı-kırmızılı kulübe iki dev arsa için ilk ödemenin 105 milyon TL civarında olacağının taahhüdünü verdi. Cimbom, bankalara olan yıllık 30milyon dolarlık faiz borcundan kurtulacak.

AMK GAZETE

Galatasaray, kulübün geleceği adına büyük önem taşıyan Florya ve Riva projesinin ilk aşamasında müjdeyi aldı. Başkan Dursun Özbek'in, “500 milyon dolar bekliyoruz” diye ifade ettiği projeden ilk ödeme sözü geldi. Emlak Konut, 105 milyon TL'lik ilk ödeme yapacaklarının taahhüdünü verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, borçlardan dolayı her yıl bankalara 30 milyon dolar faiz ödüyor. G.Saray, Emlak Konut'tan gelecek bu parayla faiz borcundan kurtulmuş olacak.

Ekim ayında olağanüstü genel kurul kararıyla Riva ve Florya arazilerinin geliştirilmesine yönelik projelerle ilgili olarak tam yetki alan Dursun Özbek, geçen hafta Emlak Konut ile sözleşmeyi imzalamıştı. Özbek, Riva için 2023 yılına kadar 300 milyon dolar, Florya için de 2019 yılına kadar 200 milyon dolar gelir beklentileri olduğunu ifade etmişti. Yönetim, Türk Telekom Arena Stadı'nın yanına yapılacak basketbol salonu projesinden de maddi kaynak yaratacak.