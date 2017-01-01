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15 Ocak 2017
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Tuzlaspor maçında atılan Yasin Öztekin’e rest

G.Saray yönetimi, Tuzla maçında atılan ve yardımcı antrenör Ayhan Akman ile tartışan Yasin’e, kendisine çekidüzen vermesi için son kez uyarıda bulundu.
11:251 Ocak 2017
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Tuzlaspor maçında atılan Yasin Öztekin’e rest

AMK GAZETE

Tuzla yenilgisi G.Saray'da büyük bir deprem etkisi yarattı. 3-2 kaybedilen karşılaşmada kırmızı kart görerek oyundan atılan Yasin Öztekin, sadece yönetim tarafından ceza almakla yetinmedi. Soyunma odasında yardımcı antrenör Ayhan Akman ile Yasin Öztekin arasında tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

Yasin’in takım arkadaşlarına pas atmamasına öfkelenen Akman, oyuncusunun üzerine yürüdü. Kaptan Selçuk ve Sneijder'ın araya girmesiyle olay büyümeden engellenirken, yönetim Yasin'e resti çekti: “Artık kendine çeki düzen ver. Son uyarımız olacak. Yoksa sen de gönderilenler arasında yer alırsın.”

 

Etiketler
galatasaray spor toto süper lig Tuzlaspor yasin öztekin
Son güncelleme: 11:26 | 01.01.2017
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