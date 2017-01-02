10 kişilik Manchester City 3 puanı kaptı

Yılın son gününde Liverpool'a 1-0 yenilerek zirve yolunda yara alan Manchester City, Burnley'i 10 kişi kaldığı maçta 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında Manchester City ile Burnley karşı karşıya geldi. Etihad’daki mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak şampiyonluk yarışına tutundu.

Maçın 32. dakikada City’nin orta saha oyuncusu Fernandinho, Johann Gudmundsson’a yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Brezilyalı futbolcu görev aldığı son 6 maçta 3. kırmızı kartı gördü.

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede Gael Clichy 58. dakikada Manchester City’i 1-0 öne geçirdi. Ceza sahasının hemen dışında sağ ayağıyla plase vuruş yapan Fransız bek oyuncusu, kaleci Tom Heaton’ı çaresiz bıraktı.

Bu golden 4 dakika sonra ise Sergio Agüero ise klasına yakışır bir gole imza attı. Sterling’in pasında topu zor pozisyonda filelere gönderen Arjantinli yıldız durumu 2-0’a getirdi.

10 kişi kalan rakibi karşısında pes etmeyen Burnley ise umut golünü 70. dakikada buldu. Ceza sahasında yaşanan karambolde topu çizgiden geçirmeyi başaran Ben Mee, gol teknolojisi sayesinde farkı bire indirdi: 2-1.

Geride kalan dakikalarda skor değişmezken, Manchester City 42 puana yükseldi. Burnley ise 23 puanda kaldı.