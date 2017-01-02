Altay ile Altınordu arasındaki gerginlik tırmanıyor

İki İzmir ekibi Altay ve Altınordu arasındaki gerginlik tırmanıyor. Altay'ın Altınordu'dan 5 bin altyapı öğrencisini transfer etmesine misilleme olarak 100 bin liralık icra takibi başlatıldı.

Altay’da Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetimin, Altınordu Futbol Okulları Direktörü Mahmut Gözüaçık’la birlikte yaklaşık 5 bin altyapı öğrencisini transfer etmesiyle İzmir temsilcisi iki kulüp arasında başlayan gerginlik tırmanıyor. Bu kez Altınordu yönetiminin, 2014-15 sezonu öncesi Alsancak Stadı’nı kiralama bedeli olarak Altay’a verdiği 100 bin TL için icra takibi başlattığı öğrenildi. O dönem Aslan Savaşan başkanlığındaki Altay yönetiminin Altınordu ve Göztepe’den kiralama ücretinin bir kısmını peşin aldığı ancak aynı sezon başlamadan stadın yıkılmasından sonra bu paraları geri ödemediği bildirildi.

Avrupalı AltınorduAltınordu’nun altyapı takımları, 2016’da katıldığı özel turnuvalarda Avrupa ekipleriyle 142 maç yaparken, 83 galibiyet, 27 beraberlik, 32 yenilgi aldı. Bu periyotta 228 gol atıp, kalesinde 107 gol gördü. İlgili Haberi Oku

İki kulüpten, sezonluk kiralama bedelinin peşinatı olarak aldıkları paranın, Alsancak Stadı’nın protokol ve engelli tribünlerinin yenilenmesine harcandığını belirten dönemin başkanı Aslan Savaşan, “Göztepe ve Altınordu yönetimleri, protokol tribünü için VIP biletler bastırıp, gelir sağlamayı amaçlıyordu. Bu yüzden aldığımız peşinatlarla öncelikle yenileme çalışmalarına girdik. Ancak depremde yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle stat sezon başlamadan müsabakalara kapatılınca, yapılan harcamalar boşa gitmiş oldu. Olayın bütününe bakıldığında, bu işte asıl mağdur taraf biziz” şeklinde konuştu.

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Altay Aşbaşkanı Sabri Sevenoğlu, Göztepe’nin de bu sezon başında aynı gerekçeyle icra takibi başlattığını açıkladı. O dönemde görüştükleri Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın Göztepe’nin bu davranışını yadırgadığını belirten Sevenoğlu, “Ancak kendisinin de aynı yolu seçmesi bizi şaşırttı. Ayrıca bu tavır, zamanlama açısından da düşündürücü. İki kulüp de alacaklarında haklılar, ancak stadın yıkılması bizim dışımızda gelişen bir olaydı. Sonuçta Alsancak Stadı orada duruyor ve yeniden yapılacak. Haklarını koruyorlar, şimdiden parayı isterlerse sıraya geçecekler” ifadesini kullandı.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, gizli saklı bir iş yapmadıklarını, her şeylerinin açık olduğunu dile getirdi. 2014-15 sezonu öncesi, dönemin Altay Başkanı Aslan Savaşan’ın kendisine gelip mali açıdan sıkışık olduklarını belirterek Alsancak Stadı’nın kullanım hakkından avans istediğini söyleyen Başkan Özkan, “Ben de destek olmak amacıyla 100 bin TL havale gönderdim. Sonra kimse aramadı, sormadı. Hukuk servisimiz devreye girdi” diye konuştu.