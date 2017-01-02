Altay’da Biçer’in güveni tam

Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup takımı Altay'da devre arasında takımdan ayrılan futbolcu sayısı 7'ye yükselirken, teknik direktör Cüneyt Biçer, bugün başlayan Antalya kampı öncesi mevcut kadroya güvendiğini dile getirdi.

İlk yarıda Kubilay ve Cahit’i, son olarak Emre’yi kadro dışı bırakan, devre arasında Fatih, Gökhan, Süleyman, Yusuf, Serhat, Orhun ve Orhan’la yollarını ayıran Altay’ın sezon başındaki kadrosundan toplam 10 isim eksildi. Kaleci Süleyman’ın yerine Sivas Belediyespor’dan Serkan Demirol’u aldıklarını, ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyespor’dan sağ bek Mustafa ile anlaştıklarını belirten teknik direktör Cüneyt Biçer, “İlk yarıda kadro dışı kalan Serkan Işık aramıza döndü, altyapıdan Berkant ve Şükrü’yü de A takıma aldık. Gidenlerin çoğu fazla süre almayan isimlerdi. Kadro çok genişti. Bazı idmanlara 29 kişi çıktık. En fazla 3 takviye daha yaparız. İlk yarın sonunda yakaladığımız çıkışı, ikinci devrede sürdüreceğez” dedi.