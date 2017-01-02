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Beşiktaş Antalya’da çiçekler ile karşılandı

Spor Toto Süper Lig'i 35 puanla 2. sırada tamamlayan Beşiktaş, sezonun ikinci yarı hazırlıkları kampı için Antalya’ya geldi.
14:072 Ocak 2017
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Beşiktaş Antalya’da çiçekler ile karşılandı

İlk yarının bitiminin ardından 5 günlük izin yapan Beşiktaşlı futbolcular, bugün İstanbul'da bir araya gelerek Sabiha Gökçen Havaliman'ından özel uçakla Antalya'ya hareket etti. Öğlen saatlerinde Antalya Havalimanı'na iniş yapan Beşiktaş futbolcuları kampa aileleriyle birlikte geldi.

Siyah-beyazlı kafileyi bir grup taraftar tezahüratlar eşliğinde çiçeklerle karşıladı. Özellikle eşi ve çocuklarıyla birlikte gelen Talisca'ya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla birlikte bol bol fotoğraf çekindi. Takım otobüsüne binen siyah-beyazlılar kamp yapacakları Belek bölgesine doğru hareket etti.

Babel akşam katılacak

Öte yandan 8 Ocak Pazar gününe kadar Antalya’da kalacak olan kafileye, yeni transfer Ryan Babel’in akşam katılacağı öğrenildi. Kampın son gününde Antalyaspor'la hazırlık maçı gerçekleştirecek olan Beşiktaş, maçın ardından İstanbul'a dönüş gerçekleştirecek.

Etiketler
beşiktaş spor toto süper lig
Son güncelleme: 14:18 | 02.01.2017
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