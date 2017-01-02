Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
15 Ocak 2017
OSMANLISPOR FK
vs
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş Antalya’ya gitti

Beşiktaş, 5 günlük iznin ardından ikinci devre çalışmalarına bugün start veriyor.
12:332 Ocak 2017
0
Beşiktaş Antalya’ya gitti

16 hafta olarak oynanan Süper Lig’in ilk yarısını 35 puan ile 2. sırada tamamlayan Beşiktaş, kamp çalışmaları için Antalya’ya gitti. 8 Ocak tarihine kadar Antalya’da kamp yapacak olan Beşiktaş aynı günün akşamı Antalyaspor ile oynayacağı hazırlık maçının ardından gece İstanbul’a dönecek. Teknik direktör Şenol Güneş Afrika Kupası’na katılan Vincent Aboubakar haricinde tüm oyuncuları kampa dahil ederken, futbolcuların ailelerini de götürmelerine izin verdi.

Bu sabah sağlık kontrolünden geçen yeni transfer Ryan Babel de öğleden sonraki uçak ile Antalya’ya gidecek. Beşiktaş, Antalya’daki ilk antrenmanını akşam saat 17:00’de yapacak.

Etiketler
ANTALYA beşiktaş
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER