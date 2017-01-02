Beşiktaş Ryan Babel’i resmen açıkladı

Beşiktaş, devre arası transfer dönemine hızlı başladı. Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu ve İstanbul'a getirdiği Babel'in transferi konusunda Deportivo ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Ryan Babel'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş’ın transfer görüşmelerine başladığı futbolcu Ryan Babel, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden de geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Hollandalı futbolcu ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel’in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.