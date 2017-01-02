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Beşiktaş Ryan Babel’i resmen açıkladı

Beşiktaş, prensipte anlaşmaya vardığı Ryan Babel ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
12:082 Ocak 2017
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Beşiktaş Ryan Babel’i resmen açıkladı

Beşiktaş, devre arası transfer dönemine hızlı başladı. Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu ve İstanbul'a getirdiği Babel'in transferi konusunda Deportivo ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Ryan Babel'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

02 Ocak 2017Beşiktaş kafilesinin inişi öncesi bomba paniği!Beşiktaş kafilesini taşıyan uçağın Antalya’ya inişi sırasında havalimanında bomba paniği yaşandı. Elindeki çantayı X-Ray cihazından geçirmek istemeyen bir şahısın “Bismillah, Allahuekber” diyerek bağırması üzerine olaya müdahale eden emniyet güçleri şahsı gözaltına aldı.İlgili Haberi Oku

Beşiktaş’ın transfer görüşmelerine başladığı futbolcu Ryan Babel, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden de geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Hollandalı futbolcu ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel’in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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beşiktaş ryan babel
Son güncelleme: 12:24 | 02.01.2017
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