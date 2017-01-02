Beşiktaş’ta Sobol bilmecesi

21 yaşındaki sol bek Sobol için Ukrayna basını ‘Beşiktaş’a gidiyor’ dedi ancak Zorya Genel Direktörü transferi doğrulamadı.

Beşiktaş ile yarım sezonluğuna kiralık olarak prensipte anlaştığı iddia edilen Ukraynalı sol bek Eduard Sobol hakkında kafa karıştıran açıklamalar geldi. Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan 21 yaşındaki savunmacının kiralık forma giydiği bir diğer Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ın Genel Direktörü Sergey Rafailov, “Beşiktaş'ın ilgisini duydum ama son durum ne bilmiyorum. Gelişmeleri ben de basından takip ediyorum” diye konuştu. Sobol da transferi hakkında bir bilgisi olmadığını ve haberi internetten öğrendiğini söyledi.

Beşiktaş`ı evlatları kurtaracakBeşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, altyapıdan oyuncu yetiştirmenin önemine dikkat çekerek, “Avrupa'da kendi evlatlarımızla kupa kaldırmak istiyoruz” dedi.İlgili Haberi Oku

Shakhtar'ın sezon başında Zorya'ya kiraladığı Sobol, bu sezon Fenerbahçe'ye karşı Avrupa ligi'nde iki kez forma giydi. Genç savunmacı geçen ekim ayında A Milli Takımımıza karşı 90 dakika süre aldı.