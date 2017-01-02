Caner Erkin ile Şükran Ovalı evlendi

Beşiktaş&#8217;ın milli futbolcusu Caner Erkin, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Şükran Ovalı ile evlendi.. İtalya&#8217;da dünya evine Caner Erkin ile Şükran Ovalı sosyal medya hesaplarından nikahla ilgili fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Roma&#8217;da sadece bir nikah yapan çift, mutlu günlerinde 14 misafire yer verdi.. . \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBeşiktaş&#8217;ın milli futbolcusu Caner Erkin, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Şükran Ovalı ile evlendi.. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tİtalya&#8217;da dünya evine Caner Erkin ile Şükran Ovalı sosyal medya hesaplarından nikahla ilgili fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tRoma&#8217;da sadece bir nikah yapan çift, mutlu günlerinde 14 misafire yer verdi.. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tCaner Erkin, Instagram&#8217;dan yaptığı paylaşımda, &#8220;Dünyanın en mutlu erkeği benim&#8221; notunu düşerek şu fotoğrafı paylaştı;. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tÇiftin arkadaşı oyuncu Büşra Pekin de nikahtan fotoğraf paylaştı.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t. . Caner Erkin, Instagram&#8217;dan yaptığı paylaşımda, &#8220;Dünyanın en mutlu erkeği benim&#8221; notunu düşerek şu fotoğrafı paylaştı;. . Çiftin arkadaşı oyuncu Büşra Pekin de nikahtan fotoğraf paylaştı.. . .