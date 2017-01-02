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Caner Erkin ile Şükran Ovalı evlendi
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Şükran Ovalı ile evlendi.
İtalya'da dünya evine Caner Erkin ile Şükran Ovalı sosyal medya hesaplarından nikahla ilgili fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
Roma'da sadece bir nikah yapan çift, mutlu günlerinde 14 misafire yer verdi.
Caner Erkin, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en mutlu erkeği benim" notunu düşerek şu fotoğrafı paylaştı;
Çiftin arkadaşı oyuncu Büşra Pekin de nikahtan fotoğraf paylaştı.
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