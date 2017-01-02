Demba Ba’da sürpriz gelişme! İzin çıktı…

Kariyerini Çin Ligi'nde sürdüren Demba Ba, kiralık olarak takımından ayrılmak için Shanghai Shenhua'dan izin aldı.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve ardından Çin ekiplerinden Shanghai Shenhua’ya transfer olan Demba Ba, kısa süreliğine Çin’den ayrılabilir.

NTV Spor’un haberine göre, Carlos Tevez’in transferinden ötürü yedek kalmak istemeyen Demba Ba için kulübünden izin çıktı. Demba Ba, Mayıs ayına kadar forma giyebileceği bir takıma kiralık olarak transfer olabilir.

Beşiktaş formasıyla başarılı bir sezon geçiren ve adına şarkılar yazılan Demba Ba, daha önce NTV Spor’a yaptığı açıklamada Türkiye’de forma giymek istediğini dile getirmişti.