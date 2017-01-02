Denizlispor’da revizyon kapıda

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından yeniden başlayan Denizlispor'da yönetim, kamp öncesi teknik direktör Ali Tandoğan'la bir araya gelerek kalacak-gidecek oyuncularla ilgili rapor alacak.

Antalya Side’de 5 Ocak’ta kampa girecek yeşil siyahlılarda yönetim, FIFA’nın verdiği 2 dönem transfer yasağını kaldırabilmek için de girişimlerini sürdürüyor. Bu ihtimal gerçekleşirse transferde somut adımlar atılacak.

Denizlispor’da sezon başında lig kadrosuna dahil edilmeyen stoper Tuna, Federasyon’a yaptığı başvuruya rağmen 1 aylık yasal süreçte alacakları ödenmeyince boşa çıktı. Yönetimi devir alınacak 3’üncü Lig’deki Denizli Büyükşehir Belediyespor’un 11 Ocak’taki kongresine de hazırlanan Denizlispor, kulübe yeni isim belirlemeye çalışıyor.

Kadrosundan Hüseyin, Bayram, Hasan ve Ulaş haricihdeki tüm futbolcuları ayrılan Denizli Büyükşehir Belediyespor’da Denizlispor’un gençleri forma giyecek.