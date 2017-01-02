Erzin Belediyespor’da 4 transfer

Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Erzin Belediyespor, 4 futbolcuyu renklerine bağladı.

Erzin Belediyespor, Cüneyt Çelik, Serhat Akyün, Yücel Candemir ve Emre Yılmaz’ı renklerine bağladı. Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek Limak Arcadia Oteli’nde Teknik Direktör Recep Aydemir yönetiminde sürdüren Erzin Belediyespor, prensipte anlaştığı futbolcuları da renklerine bağlamaya başladı.

Kulüp Başkanı Murad Ergörün, daha önce görüşüp anlaştıkları Kahramanmaraşspor’dan kaleci Cüneyt Çelik, Medipol Başakşehir’den sol kanat Serhat Akyün, Etimesgut Belediyespor’dan sağ kanat Yücel Candemir ve Anadolu Selçukluspor’dan kaleci Emre Yılmaz ile sözleşme imzaladıklarını söyledi. Ergörün, teknik heyetinin verdiği rapor doğrultusunda 2-3 futbolcuyla daha görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.