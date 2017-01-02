Fenerbahçe’nin teklifini düşünmeden kabul etti

Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaev, Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Oleksandr Karavaev, Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe`nin yeni transferi Karavaev tam bir jokerFenerbahçe’nin yeni transferi Karavaev, sağ kanattan sağ beke, sol kanattan forvete pek çok bölgede oynayabilen bir joker… 24 yaşındaki yıldız, kendini anlatırken Messi ve Xavi'den de örnek veriyor.İlgili Haberi Oku

Shakhtar, Zorya ve Fenerbahçe arasında geçen görüşmeleri anlatan 24 yaşındaki futbolcu, yeni takımındaki finansal koşullarla ilgili bilgisi bulunmadığını, bunu önemsemediğini de itiraf etti.

Türklerin teklifini uzun uzadıya düşündün mü?

Pek düşünmedim. Tereddüt etmeden kabul ettim.

Fenerbahçe ile Shakhtar kısa bir sürede anlaştı mı?

Bundan emin değilim. Ancak Shakhtar beni bırakmaya hazırdı. Çünkü kulüp başkanı Ahmetov Fenerbahçe ile görüşmeler konusunda adım atmıştı. Herkes biliyor ki bu kulüp Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden bir tanesi ve Ukrayna’dan bir oyuncu için kendini burada göstermek iyi bir fırsat.

Zorya’da oynuyordun ancak bonservisin Shakhtar Donetsk’teydi, görüşmeler zor olmadı mı?

Tüm tarafların dahil olmadığı bir görüşme trafiğinde anlaşma mümkün olmazdı. Burada benim menajerim de önemli bir görev üstlendi. Shakhtar ve Zorya idarecileri de bu işe dahil oldu. Sonuç olarak tekliften iki hafta sonra kulüpler anlaştı.

Fenerbahçe’nin finansal koşulları uyuyor mu?

Aslına bakarsanız bunu düşünmedim ve maaşımın ne kadar olduğunu sormadım. Asıl önemli olan böyle yüksek seviyede bir takıma katılma fırsatı yakalamış olmak. Fenerbahçe’nin köklü bir tarihi, Avrupa kupalarında oynayan güçlü oyuncuları var. Kariyerimde bir ilerleme teşkil edecek olması ilk düşündüğüm şey.

Fonseca seni Shakhtar Donetsk’te düşünmüyor muydu?

Hayır. Sezon başlamadan önceki hazırlık kampında bir konuşma olmuştu. Ardından Zorya’da olmama karar verildi.

Türkiye’ye seyahat ne zaman?

Muhtemelen gelecek hafta. Kontratı imzaladıktan sonra resmen Fenerbahçe futbolcusu olacağım.