Fenerbahçe’nin yeni transferi Karavaev tam bir joker

Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavaev, sağ kanattan sağ beke, sol kanattan forvete pek çok bölgede oynayabilen bir joker... 24 yaşındaki yıldız, kendini anlatırken Messi ve Xavi’den de örnek veriyor.

Fenerbahçe’de herkes “Kim bu Aleksandr Karavaev” diye soruyor. Zorya ile Fenerbahçe'ye bu sezon iki kez rakip olan Ukraynalı oyuncu, bonservisinin bulunduğu Shakhtar Donetsk'ten 100 bin Euro bedel karşılığı sezon sonuna kadar kiralandı. 500 bin Euro maaş ödenecek futbolcu, tam bir joker olarak sivriliyor. Kendisini anlattığı bir videoda oynadığı mevkileri anlatırken hem sağ kanat hem sağ bekte rahat hissettiğini belirten Karavaev, ofansif orta saha, forvette ve sol kanatta da oynamayı sevdiğini belirtiyor.

Mehmet Ekici Fenerbahçe`ye geliyorFenerbahçe, Trabzonspor’a Aatif'ı bonservisiyle verirken kiralanacak Stoch'un ücretini ise Trabzon üstlenecek. 3.5 yıllığına imza atacak Mehmet Ekici'ye de senelik 2.1 milyon Euro ödenecek.İlgili Haberi Oku

HER BÖLGENİN ADAMI KARAVAEV

Karavaev’in 17 lig maçında attığı 6 gol ve yaptığı 2 asist de sözlerini doğruluyor. Çok yönlü bir oyuncu olduğunu ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, “Bir ünlü ile bedenimi değiştirme şansım olsaydı bu kesinlikle ya Messi ya da Xavi olurdu. Herhangi bir kötü alışkanlığım yok. Ailemle vakit geçirmeyi severim” diyor.