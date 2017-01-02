Galatasaray taraftarını çıldırtan transfer gelişmesi

Galatasaray'ın transfer etmek istediği iddia edilen Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nda oynayan Hollanda kökenli Rodrigues'in, kariyeri boyunca oynadığı en iyi takımın PAOK olması taraftarın tepkisini çekti.

Kariyeri boyunca sadece 900 bin Euro'luk (bonservis) transfer yapan Garry Mendes Rodrigues'in adının Galatasaray ile anılması, PAOK ve sarı-kırmızılı taraftarların bir numaralı gündem maddesi oldu. Transfer iddialarının Yunan medyasında dile getirilmesinden sonra Selanik kulübünün taraftarları, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda oynayan Hollanda kökenli sol açığın satılmamasını yönetimden isterken, bunun için imza kampanyası hazırlıklarına da başladı. Galatasaray cephesinde ise durum çok farklı…

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Sneijder, Drogba gibi dünya yıldızlarıyla ses getiren transferler yaptıktan sonra küçülmeye giderken futbolcu seçiminde tarihi hatalar yapan Cimbom'un Rodrigues gibi ‘kariyersiz' bir oyuncu ile anılması, camiada tepki çekti. Jose Rodriguez, Grosskreutz, Sigthorsson, Linnes ve Cavanda gibi fiyaskoların ardından Rodrigues'in Bruma'ya benzetilmesi, taraftarları iyice çileden çıkardı.

RODRIGUES’İN KARİYERİ

2009-2010………………… Xerxes (Hollanda)

2011-2012……………. Rostocker (Almanya)

…………………………. Boshuizen (Hollanda)

2012-2013…….ADO Den Haag (Hollanda)

……………….. kiralık Dordrecht (Hollanda)

2013-2014……..Levski Sofya (Bulgaristan)

2014-2015……………………..Elche (İspanya)

2015-………………………PAOK (Yunanistan)