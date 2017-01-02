Galatasaray Vitor Hugo ile anlaştı! Palmeiras bekleniyor

Galatasaray, Palmeiras'ın 25 yaşındaki stoperiyle anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Brezilya kulübüyle bonservis için uzlaşmaya çalışıyor.

Galatasaray, Palmeiras’ta forma giyen Vitor Hugo’ya talip olmuş, kulübü ve kendisiyle masaya oturmuştu.

Bipspor’un haberine göre 25 yaşındaki oyuncuyla 1,5 milyon Euro’ya el sıkışıldı. Palmeiras, Galatasaray’ın istediği bonservis bedeline indiği anda imzalar atılacak.

Palmeiras’ın Sarı-Kırmızılı ekipten 7 milyon Euro istediği iddia edildi.

RIEKERINK DE İSTEDİ

Brezilya Ligi şampiyonu Palmeiras’ın başarılı stoperine Florya’da herkes tam not verdi. 1.87 boyunda ve hem sağ hem sol stoperde görev yapan oyuncuyu Riekerink de istedi.

Brezilya Serie A Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Palmeiras’ta 55 maça çıkan Hugo, bu maçlarda 5 gol atıp 1 de asist yaptı. 1.87 boyundaki Brezilyalı oyuncunun Palmeiras’la 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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