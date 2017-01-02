Galatasaray’da Deon Thompson ile yollar ayrıldı

Galatasaray Odeabank'ta Justin Dentmon'dan sonra bir ayrılık daha yaşandı. Sarı kırmızılı kulüp sezon başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson’ın sözleşmesini fesh etti.

Galatasaray Odeabank, sezonun kalan bölümünde daha başarılı bir grafik çizebilmek için kadro yapılanmasına gidiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılarda bir türlü bekleneni veremeyen Deon Thompson'ın sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2016/2017 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Deon Thompson'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, ilerleyen kariyerinde başarılar dileriz.”