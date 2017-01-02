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GAZİANTEPSPOR
15 Ocak 2017
GAZİANTEPSPOR
vs
ANTALYASPOR
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Gaziantepspor’un Antalya kampı başladı

Spor Toto Süper Lig'in devre arasına aldığı seri yenilgilerle moralsiz giren Gaziantepspor, Antalya'daki kampta ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
20:362 Ocak 2017
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Gaziantepspor’un Antalya kampı başladı

Gaziantespor, Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıkları için geldiği Antalya Belek’te ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra ısınma hareketlerinin ardından kırmızı-siyahlılar, pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenman tüm futbolcuların katılımı ile yapıldı. Öte yandan Gaziantespor’un Brezilya'nın Figuirense takımında transfer ettiği sol bek Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos ise kampa yarın katılacak.

Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Etiketler
Gaziantepspor spor toto süper lig
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