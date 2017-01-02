Gençlerbirliği’den Ahmet Çalık açıklaması

Gençlerbirliği kaptanı Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Ankara temsilcisinin yöneticisi Arif Ölmez, milli stoperin transferi için iki kulüp başkanını görüştüğünü ve anlaşmada büyük mesafe alındığını belirtti.

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Arif Ölmez, katıldığı bir radyo programında Ahmet Çalık transferini değerlendirdi.

Ölmez, ”Ahmet Çalık konusunda henüz Galatasaray ile anlaşma olmadı. Küçük pürüzler var. Fiyat konusunda bir şey diyemem; ama mesafe alındı. Bu hafta içerisinde bir sonuç çıkar. Geçtiğimiz hafta içerisinde İlhan Cavcav ile Dursun Özbek telefonda görüştü. Ahmet Çalık’ın sarı-kırmızılı takıma yüzde yüz katkı sağlayacağını düşünüyorum. Son derece disiplinli ve yetenekli bir oyuncu. Gelişimini çok yakından takip ettik” dedi.