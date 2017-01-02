Gökdeniz Varol ve Ümit Yasin vize yok

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Manisaspor'da Gökdeniz Varol ve Ümit Yasin'e transfer vizesi çıkmadı.

Manisaspor’un eski teknik direktörü Taner Taşkın’ın çalıştığı Amed Sportif Gökdeniz Varol ve Ümit Yasin için resmi teklifte bulunurken, transfer yasağı yüzünden takviye yapamayan yönetim, kadrodan daha fazla fire vermemek için bu öneriyi geri çevirdi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar’ın savunmanın jokeri olan Ümit Yasin’den vazgeçmeyeceği, Gökdeniz’e ise ikinci yarıda daha fazla şans vermeyi düşündüğü bildirildi.

Eski futbolcuları Gökhan Dinçer, Erdi Öner, Barbaros Barut, Bayram Olgun ve Onur Sağlam’ın alacakları nedeniyle transfer tahtası kapalı olan Manisaspor’da teknik heyetin takviyede ısrar etmesi üzerine yasağı kaldırmak için harekete geçen Başkan Abdullah Mergen, para arayışını sürdürüyor.­ Durumun parlak olmadığını söyleyen Mergen “Para sorununu çözmeliyiz. Hocamız haklı olarak tranfser istiyor. İkinci yarı öncesi takımı ligde tutacak takviyeler yapmamız lazım. Para arayışı için yeni bir tur yapacağız. Umarım sonuç alırız” dedi.