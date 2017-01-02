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Gökhan Süzen Sivasspor’a geri döndü

TFF 1'inci Lig takımlarından Sivasspor, Gökhan Süzen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
11:092 Ocak 2017
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Gökhan Süzen Sivasspor’a geri döndü

2 Sezon Sivasspor forması giydikten sonra bu sezon başında 2. takımlarından Tokatspor ile anlaşan 29 yaşındaki Gökhan Süzen, devre arasında yeniden Sivasspor’a döndü. Teknik Direktör Mesut Bakkal’ın yeniden takımda görmek istediği Gökhan Süzen ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcu ile 6 ayı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Transfer kulübün resmi internet sitesinden de duyuruldu. Daha önce Beşiktaş forması da giyen tecrübeli oyuncu, bugün Antalya’da başlayacak devre arası kampında takıma katılacak.

 

Etiketler
gökhan süzen sivasspor tff 1.lig
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