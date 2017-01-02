Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ANTALYASPOR
15 Ocak 2017
GAZİANTEPSPOR
vs
ANTALYASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Hull City’den Samuel Eto’o için açıklama geldi

Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından son olarak Premier Lig takımlarından Hull City ile adı anılan Samuel Eto'o için Ada ekibinin hocasından açıklama geldi.
23:572 Ocak 2017
0
Hull City’den Samuel Eto’o için açıklama geldi

Premier Lig’de sıkıntı günler geçiren ve son olarak öne geçtiği maçta West Bromwich Albion’a 3-1 yenilen Hull City’de, teknik direktör Mike Phelan, Antalyaspor’un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto’o’yu transfer edecekleri yönündeki iddialara cevap verdi.

West Brom maçının ardından Eto’o ile ilgili açıklama yapan Phelan, duran toplardan toplam 12 gol yediklerine dikkat çekerek esprili bir şekilde, “Samuel köşe vuruşlarını savunabiliyor mu?” dedi.

Phelan, “Ben bir şey duymadım ancak Eto’o Hull City’ye gelmek isterse, bu inanılmaz bir meydan okuma olur. Ancak Eto’o konusu endişelerimin en küçüğü. Bazı mevkilerde gelişmek zorundayız. Şu anda her pozisyon için kapımızı açık” ifadesini kullandı.

Etiketler
Hull City Mike Phelan samuel etoo
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER