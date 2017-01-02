Kroos’un yeni yıl paylaşımına Ronaldo’dan tokat gibi yanıt

Real Madrid'de forma giyen Toni Kroos'un yeni yıl ile ilgili paylaşımı takım arkadaşı Marcelo'nun tepkisini çekti. Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo ise Alman yıldıza kapak niteliğinde bir yanıt verdi.

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