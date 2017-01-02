Liverpool penaltılarla başa çıkamadı!

Lider Chelsea'nin en yakın takipçisi Liverpool, küme düşme hattındaki Sunderland deplasmanında iki puan bıraktı. 2-2 biten maçta Sunderland'in golleri penaltıdan geldi.

İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında Liverpool, Sunderland deplasmanına çıktı. Şampiyonluk yarışı yapan Klopp’un öğrencileri, Stadium of Light’ta oynanan mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Yılın son günü Manchester City’yi 1-0 yenerek kritik virajı geçen Liverpool, Sunderland karşısında beklemediği puan kaybı yaşadı.

Liverpool 20. dakikada Sturridge ile 1-0 öne geçerken, Sunderland 5 dakika sonra Defoe’nun penaltısıyla durumu 1-1’e getirdi.

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72. dakikada Liverpool’un etkili hücum silahı Sadio Mane takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. Ancak Sunderland bir kez daha rakibini yakalamayı başardı. 84. dakikada bir penaltı daha kazanan ev sahibi takım, golcüsü Defoe ile 2-2’lik beraberliği yakaladı.

Geride kalan dakikalarda Sunderland kalecisi Mannone, Liverpool’a gol izni vermezken maç eşitlikle sona erdi.

Sunderland 15 puanla 18. sırada yer alırken, Liverpool 44 puanla 2. sırada bulunuyor. 1 maçı eksik olan lider Chelsea ise 49 puanla zirvede…